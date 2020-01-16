В Санкт-Петербурге неизвестные грабили таксистов-кыргызстанцев. Их нашли

В Санкт-Петербурге (Россия) задержаны лица, подозреваемые в разбойном нападении на граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 5 января примерно в 23.30 четверо неизвестных заказали такси. Находясь в машине, они напали на водителя. Злоумышленники накинули ему веревку на шею, угрожая ножом, похитили деньги и три мобильных телефона.

«Выкинув таксиста из авто, нападавшие скрылись на нем в неизвестном направлении. Кроме этого, в январе трое неизвестных лиц, сев в такси, которым управлял кыргызстанец, брызнули ему в лицо газовым баллончиком, украли 15 тысяч рублей, мобильный телефон, пластиковые карты двух банков и личные документы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ходе оперативно-разыскных мероприятий все подозреваемые задержаны», — отметили в ведомстве.