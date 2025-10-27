В Чуйской области сотрудники милиции задержали группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на инкассатора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным ведомства, 18 октября около 4.30 на Ак-Суйском повороте, за газовой заправкой в селе Петровка Московского района, неизвестные в медицинских масках распылили в лицо инкассатору перцовый баллончик, после чего похитили две сумки и скрылись.

Потерпевший гражданин А.К. обратился в ОВД Московского района с заявлением о нападении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 «Разбой» УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые — граждане С.Т., 1988 года рождения, И.Н., 1987 года рождения, У.М., 2000 года рождения, и Д.Ш., 2002 года рождения.

Все они водворены в изолятор временного содержания. Районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.