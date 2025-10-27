11:23
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Происшествия

На трассе под Петровкой напали на инкассатора — задержаны четверо

В Чуйской области сотрудники милиции задержали группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на инкассатора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным ведомства, 18 октября около 4.30 на Ак-Суйском повороте, за газовой заправкой в селе Петровка Московского района, неизвестные в медицинских масках распылили в лицо инкассатору перцовый баллончик, после чего похитили две сумки и скрылись.

Потерпевший гражданин А.К. обратился в ОВД Московского района с заявлением о нападении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 «Разбой» УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые — граждане С.Т., 1988 года рождения, И.Н., 1987 года рождения, У.М., 2000 года рождения, и Д.Ш., 2002 года рождения.

Все они водворены в изолятор временного содержания. Районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348610/
просмотров: 864
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке выявили «антикино»: посетители занимались аморальными делами
В Бишкеке задержан водитель, насмерть сбивший женщину на переходе
В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток
В управлении Патрульной службы милиции Бишкека новые кадровые назначения
Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в одном из дворов Бишкека
Бишкекчанка продавала наркосодержащие препараты без рецепта врача
Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке
В Бишкеке выявили 80 бездомных и доставили в отделения милиции
В Токмаке трое парней проникли в дом и вынесли крупную сумму денег
В Чуйской области задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве на полмиллиона
Популярные новости
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
В&nbsp;Бишкеке женщина выпала с&nbsp;балкона В Бишкеке женщина выпала с балкона
Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову
Бизнес
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
27 октября, понедельник
11:10
Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкек...
11:06
В городе Ош прошли Дни Японии
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 октября
10:58
На телефон доверия для детей Минтруда КР поступает более 190 звонков в сутки
10:54
Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее