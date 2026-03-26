Ночью ворвался в дом и избил пенсионерку. Подозреваемый задержан

В Чуйской области задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в ГУВД региона.
По данным милиции, 20 февраля в ОВД Жайылского района обратилась жительница Кара-Балты, 1954 года рождения. Она заявила, что ночью неизвестный мужчина проник в ее дом, взломав окно.
По факту возбудили уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый — гражданин Н.А., 1994 года рождения. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.