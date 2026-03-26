Ночью ворвался в дом и избил пенсионерку. Подозреваемый задержан

В Чуйской области задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, 20 февраля в ОВД Жайылского района обратилась жительница Кара-Балты, 1954 года рождения. Она заявила, что ночью неизвестный мужчина проник в ее дом, взломав окно.

Фото ГУВД

По предварительной информации, злоумышленник угрожал женщине, применил насилие и потребовал деньги. После этого он открыто похитил средства из сумки и скрылся.

По факту возбудили уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый — гражданин Н.А., 1994 года рождения. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.