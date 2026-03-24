Происшествия

В Чуйской области сорвали разбой с пистолетом — троих задержали

В Чуйской области задержали подозреваемых в приготовлении к разбойному нападению. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, в ОВД Иссык-Атинского района обратился гражданин К.Э. Он сообщил, что 18 февраля около 23.00 на объездной дороге в Кеминском районе его знакомый вместе с двумя неизвестными под предлогом продажи золотых украшений пригласил его на встречу. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он попытался завладеть деньгами заявителя.

Проверка установила, что подозреваемые — Д.А. (2001 года рождения), Ж.А. (1998 года рождения) и Д.К. (1997 года рождения) — заранее спланировали разбойное нападение. Вооружившись пистолетом Макарова, они прибыли на автомобиле Lexus на место предполагаемого преступления.

Однако довести преступный умысел до конца им не удалось — злоумышленников задержали милиционеры.

По факту возбудили уголовное дело по статьям 36 и 207 («Приготовление к разбойному нападению») УК КР. 

Подозреваемые водворены в ИВС, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Назначены экспертизы, расследование продолжается.
Материалы по теме
В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбойном нападении
Ограбление в аэропорту города Ош: у женщины забрали телефон и деньги
На трассе под Петровкой напали на инкассатора — задержаны четверо
В Токмаке трое парней проникли в дом и вынесли крупную сумму денег
В Бишкеке сотрудника обменки ударили дубинкой и забрали у него $50 тысяч
Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ
Задержание мужчины спецназом в Сокулуке. Шокирующие подробности от милиции
В Бишкеке мужчину избили и отобрали более 250 тысяч сомов. Грабитель задержан
Вскрывал платежные терминалы по Кыргызстану и готовил налет на валютчиков
В Бишкеке мужчина ворвался в дом, избил хозяина и отобрал 580 тысяч сомов
Популярные новости
Основатель холдинга &laquo;АЮ&raquo; выступил с&nbsp;обвинениями против Эльдара Жакыпбекова Основатель холдинга «АЮ» выступил с обвинениями против Эльдара Жакыпбекова
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;день празднования Орозо айта произошло землетрясение В Кыргызстане в день празднования Орозо айта произошло землетрясение
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в&nbsp;Кыргызстане В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Закопал тело на&nbsp;даче: в&nbsp;Чуйской области задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве
Бизнес
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
24 марта, вторник
10:07
В Чуйской области сорвали разбой с пистолетом — троих задержали В Чуйской области сорвали разбой с пистолетом — троих з...
10:05
Улицу Аалы Токомбаева в Бишкеке закроют на одну ночь
10:00
Уничтожение или возрождение? Что на самом деле происходит за забором Ботсада
09:56
Актеру Абдыкалыку Акматову присвоено звание народного артиста Кыргызстана
09:55
Подростки похитили парня из-за долга в Бишкеке — их задержали