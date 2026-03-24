В Чуйской области задержали подозреваемых в приготовлении к разбойному нападению. Об этом сообщили в ГУВД региона.
По данным милиции, в ОВД Иссык-Атинского района обратился гражданин К.Э. Он сообщил, что 18 февраля около 23.00 на объездной дороге в Кеминском районе его знакомый вместе с двумя неизвестными под предлогом продажи золотых украшений пригласил его на встречу. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он попытался завладеть деньгами заявителя.
Однако довести преступный умысел до конца им не удалось — злоумышленников задержали милиционеры.
По факту возбудили уголовное дело по статьям 36 и 207 («Приготовление к разбойному нападению») УК КР.
Подозреваемые водворены в ИВС, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Назначены экспертизы, расследование продолжается.