В Чуйской области задержали подозреваемых в приготовлении к разбойному нападению. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, в ОВД Иссык-Атинского района обратился гражданин К.Э. Он сообщил, что 18 февраля около 23.00 на объездной дороге в Кеминском районе его знакомый вместе с двумя неизвестными под предлогом продажи золотых украшений пригласил его на встречу. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он попытался завладеть деньгами заявителя.

Проверка установила, что подозреваемые — Д.А. (2001 года рождения), Ж.А. (1998 года рождения) и Д.К. (1997 года рождения) — заранее спланировали разбойное нападение. Вооружившись пистолетом Макарова, они прибыли на автомобиле Lexus на место предполагаемого преступления.

Однако довести преступный умысел до конца им не удалось — злоумышленников задержали милиционеры.

По факту возбудили уголовное дело по статьям 36 и 207 («Приготовление к разбойному нападению») УК КР.

Подозреваемые водворены в ИВС, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Назначены экспертизы, расследование продолжается.