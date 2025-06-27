10:21
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Токмаке трое парней проникли в дом и вынесли крупную сумму денег

В Токмаке правоохранители задержали троих подозреваемых в разбое. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ночь на 2 июня трое парней проникли в дом жителя Токмака, где забрали 70 тысяч рублей, $2 тысячи, 100 тысяч тенге и 400 тысяч сомов. Во время разбоя сын хозяина дома задержал одного из злоумышленников. Но двое остальных, угрожая избить его, заставили отпустить своего сообщника и скрылись.

Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР. Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались 18-летний Б.Ю., 17-летний З.Э. и 16-летний Т.М. Всех водворили в СИЗО. Расследование продолжается. По его результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334394/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержал более 50 секс-работниц и их сутенеров в Бишкеке
Задержан милиционер, ударивший девушку в ГЭС-5 и год назад напавший на врача
Прикрывался президентом. За рейдерство задержаны Абдулла Юсупов и его сообщники
Экс-мэра Токмака и других задержанных водворили в СИЗО
Лжемилиционер обманывал людей на деньги. Ищут пострадавших
Кидали камни и избили толпой парня в Бишкеке. Задержано еще трое
Заставлял брать взятки и отдавать ему. В Джалал-Абаде задержано руководство ППС
Покинуть пост. Глава ГКНБ дал три дня руководству Чуйской области на раздумья
Задержание мэра Токмака. Подробности от ГКНБ
Мэр Токмака задержан. Что мы знаем о Максате Нусувалиеве и чем он прославился
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
ГКНБ выявил коррупционную схему в&nbsp;Национальной академии наук ГКНБ выявил коррупционную схему в Национальной академии наук
Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в&nbsp;церкви в&nbsp;Сирии Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии
Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их&nbsp;при помощи металлоискателя Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их при помощи металлоискателя
Бизнес
Получите 30&nbsp;процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в&nbsp;BakAi Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi
Bakai Bank поддержит космическое событие года&nbsp;&mdash; форум &laquo;Путь к&nbsp;бесконечности&raquo; Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»
Optima24 стало еще удобнее и&nbsp;безопаснее: обновление, созданное с&nbsp;заботой о&nbsp;вас Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; &laquo;Переходи на&nbsp;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
27 июня, пятница
10:13
Содействие трудоустройству кыргызстанцев в Корее окажет профильный институт Содействие трудоустройству кыргызстанцев в Корее окажет...
10:08
В Токмаке трое парней проникли в дом и вынесли крупную сумму денег
10:07
На оценку качества первичной медико-санитарной помощи потратят 3 миллиона сомов
10:02
Государству возвращен бывший автопарк с участком в Лейлеке
10:00
Американские горки на авторынке Кыргызстана: цены, скрытые факторы и прогноз