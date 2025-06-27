В Токмаке трое парней проникли в дом и вынесли крупную сумму денег

В Токмаке правоохранители задержали троих подозреваемых в разбое. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ночь на 2 июня трое парней проникли в дом жителя Токмака, где забрали 70 тысяч рублей, $2 тысячи, 100 тысяч тенге и 400 тысяч сомов. Во время разбоя сын хозяина дома задержал одного из злоумышленников. Но двое остальных, угрожая избить его, заставили отпустить своего сообщника и скрылись.

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Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР. Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались 18-летний Б.Ю., 17-летний З.Э. и 16-летний Т.М. Всех водворили в СИЗО. Расследование продолжается. По его результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.