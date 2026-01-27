Ограбление в аэропорту города Ош: у женщины забрали телефон и деньги

В городе Ош установили подозреваемого в грабеже, совершенном на территории международного аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе местного УВД.

По данным милиции, 9 января в отдел обратилась 27-летняя Н.З., которая заявила, что при выходе из здания аэропорта знакомый по имени Шерзат забрал у нее мобильный телефон Redmi 5 и 11 тысяч 500 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили причастного к инциденту 29-летнего Ш. Я. у., которого доставили в следственные органы.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 206 УК КР. Оперативно-следственные действия продолжаются.