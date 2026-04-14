В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении разбоя

Сотрудники УВД Свердловского района Бишкека задержали подозреваемого в совершении разбоя.

10 апреля в УВД с письменным заявлением обратился гражданин Б.Ш. Он попросил принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени Э., который в этот же день примерно в 17.00, находясь в одном из домов в селе Аламедин по улице Гоголя, угрожая острым режущим предметом и нанеся ранение руки, причинил телесные повреждения. После завладел техникой стоимостью 50 тысяч сомов и iPhone стоимостью 20 тысяч сомов и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД установили и задержали гражданина О.Э., 1990 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД столицы.