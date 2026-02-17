В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Сотрудники УВД Свердловского района Бишкека задержали подозреваемых в разбойном нападении.

15 февраля в УВД с письменным заявлением обратилась иностранка А.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных. В тот же день примерно в 6.30, проникнув в общежитие по улице Джалиля и угрожая острым предметом, они завладели бриллиантовыми серьгами и браслетом, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД совместно с УПСМ столицы установили и задержали К.А., 2003 года рождения, и Ы.Ж., 2001 года рождения. В порядке статьи 96 УПК они водворены в ИВС ГУВД.

Похищенные ювелирные изделия обнаружены, изъяты в установленном порядке и возвращены законному владельцу.