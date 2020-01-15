В Бишкеке задержали ограбившего магазин «Народный» в микрорайоне «Асанбай»

В Бишкеке по подозрению в разбойном нападении задержан подозреваемый. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 14 января в 18.45 в милицию поступил вызов о том, что в микрорайоне «Асанбай» на магазин «Народный» совершили разбойное нападение.

«Установлено, что неизвестный мужчина в черной медицинской маске и с неустановленным огнестрельным оружием ворвался в магазин «Народный», выстрелил в потолок, взял из кассы 30 тысяч сомов и скрылся», — сказали в ГУВД.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. Мужчину задержали, им оказался 24-летний Э.И. У подозреваемого обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника, просят сообщить по телефонам: 0703060508, 0704150066.