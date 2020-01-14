Кыргызстанцу грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать наркотик в Сургуте

Правоохранители Сургута утвердили обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере» УК РФ в отношении безработного 28-летнего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Следователи установили, что молодой человек в ноябре 2019 года приобрел через тайники-закладки синтетический наркотик. Он сделал это для дальнейшей продажи в Сургуте. Его поймали сотрудники полиции с поличным.

Из незаконного оборота они изъяли около 200 граммов запрещенных веществ.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.