В Муроме кыргызстанца подозревают в работе курьером телефонных мошенников

В Муроме (Россия) 21-летний кыргызстанец подозревается в мошенничестве с причинением значительного ущерба и в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает городская прокуратура.

По ее данным, утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего гражданина КР.

Следствие установило, что обвиняемый, имея долговые обязательства, приехал в Московскую область для поиска работы и вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств граждан через интернет.

В мае 2025 года его сообщник позвонил 44-летней жительнице Владимира и 81-летней пенсионерке из Мурома. Звонивший сообщил, что их личные кабинеты на портале «Госуслуги» взломаны, а деньги якобы уходят на финансирование террористов. Чтобы «спасти» сбережения, женщин убедили передать их курьеру, спрятав в сумках с вещами для конспирации.

Жертвы передали 180 тысяч и 500 тысяч рублей через таксистов, не подозревавших о содержимом посылок. Обвиняемый успел передать часть похищенных средств своему сообщнику, но во время передачи второй «посылки» был задержан правоохранительными органами.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Муромский городской суд. Обвиняемому грозит лишение свободы со штрафом. Дела других участников преступной группы выделены в отдельное производство.