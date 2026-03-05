14:09
Происшествия

В российском Курске осужденного за наркотики кыргызстанца депортируют на родину

В Курске осужденного за наркотики кыргызстанца депортируют на родину. Решение вынес Кировский районный суд города.

объединенной пресс-службы судов Курской области
Фото объединенной пресс-службы судов Курской области

По данным объединенной пресс-службы судов Курской области, рассмотрен административный иск регионального управления МВД о помещении 24-летнего гражданина Кыргызстана в спецучреждение. Он подлежит депортации сразу после отбытия срока наказания в колонии.

Ырыскелди Ахатжанов провел 4,5 года в ИК-9 строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. 27 февраля он освободился, однако остаться в России ему не позволили. Как установили в суде, он не имеет законных оснований для проживания в стране, не оформлял разрешительных документов и не имеет легального дохода.

Поскольку пребывание осужденного за тяжкое преступление в РФ признано нежелательным, полиция инициировала процедуру депортации. На подготовку всех документов и организацию сопровождения требуется время. Чтобы обеспечить исполнение решения, суд отправил Ахатжанова в спецприемник УМВД до 27 апреля.  
