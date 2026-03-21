Происшествия

В России осудили кыргызстанку за попытку сбыта наркотиков через интернет

Накануне Ленинский районный суд Иванова (Россия) вынес обвинительный приговор двум иностранцам, участвовавшим в деятельности организованной группы по сбыту наркотиков. Об этом сообщили в областном суде.

По их данным, осуждены 31-летняя гражданка Кыргызстана и 32-летний гражданин Таджикистана.

Следствие и суд установили, что женщина, проживавшая в Московской области, занималась фасовкой оптовых партий наркотических средств. Мужчина осуществлял их перевозку, а также доставку других соучастников, которые оборудовали так называемые тайники-закладки на территории Костромы и Иванова.

В ходе процесса гражданка КР полностью признала вину, раскаялась и активно сотрудничала со следствием. Гражданин РТ своей вины не признал.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил женщине наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мужчине назначено 11 лет строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
