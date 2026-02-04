Гражданка Кыргызстана осуждена на шесть лет тюрьмы за наркоторговлю в России

Засвияжский районный суд города Ульяновска (Россия) вынес обвинительный приговор 20-летней гражданке Кыргызской Республики Айзирек Абдыкалыковой. Судья признал девушку виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, пишет «Коммерсант».
Следствие установило, что 21 мая 2025 года неработающая кыргызстанка получила через мессенджер координаты тайника. По указанию куратора она извлекла синтетические наркотики для дальнейшего распространения.
В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую возле одного из жилых домов в ходе проведения специальных мероприятий.
На судебном заседании обвиняемая полностью признала вину.
Суд поддержал позицию государственного обвинения и назначил Абдыкалыковой наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей.