14:48
Общество

Гражданка Кыргызстана осуждена на шесть лет тюрьмы за наркоторговлю в России

Засвияжский районный суд города Ульяновска (Россия) вынес обвинительный приговор 20-летней гражданке Кыргызской Республики Айзирек Абдыкалыковой. Судья признал девушку виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, пишет «Коммерсант».

Следствие установило, что 21 мая 2025 года неработающая кыргызстанка получила через мессенджер координаты тайника. По указанию куратора она извлекла синтетические наркотики для дальнейшего распространения.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую возле одного из жилых домов в ходе проведения специальных мероприятий.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала вину.

Суд поддержал позицию государственного обвинения и назначил Абдыкалыковой наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360560/
