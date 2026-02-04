Гражданка Кыргызстана осуждена на шесть лет тюрьмы за наркоторговлю в России

Засвияжский районный суд города Ульяновска (Россия) вынес обвинительный приговор 20-летней гражданке Кыргызской Республики Айзирек Абдыкалыковой. Судья признал девушку виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, пишет «Коммерсант».

Следствие установило, что 21 мая 2025 года неработающая кыргызстанка получила через мессенджер координаты тайника. По указанию куратора она извлекла синтетические наркотики для дальнейшего распространения.

Читайте по теме В тюрьмах России отбывают наказание более 1 тысячи 200 кыргызстанцев

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую возле одного из жилых домов в ходе проведения специальных мероприятий.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала вину.

Суд поддержал позицию государственного обвинения и назначил Абдыкалыковой наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей.