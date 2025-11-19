22:17
Происшествия

Кыргызстанца арестовали в России за двойное нарушение запрета на въезд

В городе Тюмени суд арестовал 38-летнего гражданина Кыргызстана, подозреваемого в двух эпизодах незаконного пересечения российской границы. Об этом сообщило издание «АиФ».

По данным следствия, мужчине официально закрыли въезд в Россию — один запрет действует до 2027 года, второй — до 2032-го. Несмотря на это, он пересек границу дважды: 1 мая 2024 года и 22 апреля 2025-го.

Уголовное дело возбудили в августе 2025-го, а спустя месяц подозреваемого объявили в розыск. Его задержали 11 ноября в Тюмени.

Суд учел, что у подозреваемого нет регистрации, официального дохода и устойчивых связей в России. Наличие же места постоянного проживания в Кыргызстане создает риск его побега. Суд постановил заключить кыргызстанца под стражу до 9 января 2026 года.
