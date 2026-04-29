Число преступлений, совершенных в РФ мигрантами, сократилось на 38,9 процента

Число преступлений, совершенных в России мигрантами, сократилось на 38,9 процента.

Такие данные приводит МВД РФ по итогам первого квартала 2026 года.

По данным ведомства, также фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений — на 44,2 процента. На 64,1 процента уменьшилось количество наркопреступлений. Число грабежей и преступлений против общественной безопасности сократилось на 30 процентов, убийств и покушений на убийство — на 27,8 процента.

«Это связано в том числе с усилением контроля за миграционными процессами и повышением ответственности за несоблюдение законов Российской Федерации иностранными гражданами. Анализ данных МВД подтверждает эффективность и востребованность законодательных решений в этой сфере», — заявил пресдедатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что начиная с 2024 года Госдумой было принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.