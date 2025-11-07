17:19
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Происшествия

Мошенничество: 21-летний уроженец Кыргызстана пойдет под суд в России

В Муроме (РФ) завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца Кыргызской Республики, обвиняемого в мошенничестве. Молодой человек, который выполнял роль курьера в преступной схеме, задержан в Подмосковье в мае 2025 года, сообщили российские СМИ.

По данным полиции, 12 мая 81-летняя жительница Мурома получила звонок от человека, представившегося сотрудником военно-следственного комитета. Злоумышленник под предлогом необходимости «декларирования денежных средств» убедил пенсионерку собрать 500 тысяч рублей и отправить их в Москву для так называемой проверки. Она выполнила все указания.

Мошенники использовали службу такси для доставки денег. В Подмосковье при получении посылки задержали 21-летнего курьера, который должен был перевести полученные средства на счет, указанный организаторами преступления.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350057/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма
Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины
Мошенники от имени Национального банка обещают гражданам льготные кредиты
Мигранты не могут работать курьерами в Петербурге. Кыргызстанцев это не касается
Выезд и повторный въезд мигрантов в Россию не помогут обновить статус — МВД РФ
Работаете за границей, но не можете накопить деньги? 5 главных ошибок мигрантов
В Чуйской области задержан дроппер
В России с 2026 года сократят квоту на временное проживание мигрантов
Самозапрет на кредиты вступает в силу с 1 ноября: как это работает
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Водителя с&nbsp;крупной партией наркотиков задержали в&nbsp;селе Сосновка Чуйской области Водителя с крупной партией наркотиков задержали в селе Сосновка Чуйской области
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
7 ноября, пятница
17:16
«Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenhei...
17:14
Вернувшимся из-за границы россиянам хотят на сутки блокировать сим-карты
17:03
Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени
16:59
Бэкстейдж из Вашингтона: как прошел саммит С5+1 с участием Садыра Жапарова
16:53
В Кыргызстане более 84 тысяч человек страдают сахарным диабетом