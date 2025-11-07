Мошенничество: 21-летний уроженец Кыргызстана пойдет под суд в России

В Муроме (РФ) завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца Кыргызской Республики, обвиняемого в мошенничестве. Молодой человек, который выполнял роль курьера в преступной схеме, задержан в Подмосковье в мае 2025 года, сообщили российские СМИ.

По данным полиции, 12 мая 81-летняя жительница Мурома получила звонок от человека, представившегося сотрудником военно-следственного комитета. Злоумышленник под предлогом необходимости «декларирования денежных средств» убедил пенсионерку собрать 500 тысяч рублей и отправить их в Москву для так называемой проверки. Она выполнила все указания.

Мошенники использовали службу такси для доставки денег. В Подмосковье при получении посылки задержали 21-летнего курьера, который должен был перевести полученные средства на счет, указанный организаторами преступления.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.