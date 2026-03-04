19:23
Происшествия

Суд Брянска отправил 18-летнюю кыргызстанку в тюрьму за наркотики

Фокинский районный суд Брянска (Россия) вынес обвинительный приговор 18-летней гражданке Кыргызстана. Она планировала распространять наркотики на территории города через тайники-«закладки», сообщили местные СМИ.

Следствие установило, что девушка прибыла в Брянск по заданию интернет-кураторов. Она должна была организовать бесконтактный сбыт крупной партии запрещенных веществ.

Однако оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) регионального УМВД пресекли преступную деятельность и задержали подозреваемую до того, как она успела реализовать товар.

Суд признал девушку виновной в покушении на сбыт наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием интернета.

При вынесении решения судья учел смягчающие обстоятельства. Итоговое наказание составило восемь лет лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в вышестоящей инстанции.
