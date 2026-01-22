В России 74-летний бизнесмен пойдет под суд за убийство грузчика из Кыргызстана

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 74-летнего жителя Петропавловска-Камчатского (Россия). Мужчину обвиняют в убийстве своего работника — гражданина Кыргызстана, который трудился грузчиком в его магазине, пишет ИА «Камчатка».

По данным агентства, трагедия произошла 29 мая 2025 года в подвале торговой точки. Между работодателем и сотрудником, находившимся в состоянии опьянения, вспыхнул конфликт. Обвиняемый толкнул мужчину, а после его падения нанес как минимум один удар твердым тупым предметом по голове. Пострадавший скончался на месте от перелома черепа.

Читайте по теме Убийство гражданина Кыргызстана раскрыли в России

Чтобы скрыть следы преступления, пенсионер расчленил тело пилой и тайно захоронил останки в разных частях города. Пропажу мигранта заметили в июне, когда его знакомая обратилась в полицию. Долгое время волонтеры и правоохранительные органы искали мужчину, публикуя объявления в социальных сетях.

Ситуация прояснилась в сентябре, когда случайный прохожий обнаружил в лесополосе мешок с человеческими останками. Экспертиза подтвердила личность погибшего и насильственный характер его смерти. После задержания подозреваемый дал признательные показания.

Сейчас уголовное дело готовят к передаче в суд. Фигуранту грозит длительный срок заключения.