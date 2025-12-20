В РФ кыргызстанца, избившего ребенка с инвалидностью, осудили на 3,5 года

В России кыргызстанца, избившего ребенка с инвалидностью, осудили на 3,5 года. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, Воскресенский районный суд вынес приговор, отправив мужчину в исправительную колонию за избиение ребенка-инвалида и кражу его телефона.

«Обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

По версии следствия, инцидент произошел, когда иностранец напал на ребенка, ожидавшего автобус на остановке. Он нанес потерпевшему удары по голове, лицу, шее и туловищу. После этого злоумышленник похитил телефон ребенка и скрылся.