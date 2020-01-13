В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении девушки для женитьбы

В Бишкеке задержан 20-летний мужчина, который подозревается в похищении девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. Задержан 20-летний мужчина, который подозревается в похищении девушки
В ходе разыскных мероприятий сотрудники криминальной милиции задержали подозреваемого — мужчину 2000 года рождения, и доставили в следственную службу. Он водворен в ИВС ГУВД столицы.
Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, начато досудебное производство по статье 175 (похищение лица с целью вступления в брак) УК КР.