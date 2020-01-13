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В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении девушки для женитьбы

В Бишкеке задержан 20-летний мужчина, который подозревается в похищении девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

пресс-службы УВД Октябрьского района
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. Задержан 20-летний мужчина, который подозревается в похищении девушки
Сообщается, что в ноябре 2019 года в правоохранительные органы с заявлением обратилась жительница столицы. Она рассказала, что мужчины азиатской внешности в ночь на 30 ноября 2019-го возле одного из швейных цехов в микрорайоне «Кок-Жар» похитили против воли девушку и увезли в неизвестном направлении.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники криминальной милиции задержали подозреваемого  мужчину 2000 года рождения, и доставили в следственную службу. Он водворен в ИВС ГУВД столицы.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, начато досудебное производство по статье 175 (похищение лица с целью вступления в брак) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140260/
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