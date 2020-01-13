В Бишкеке задержан подозреваемый в похищении девушки для женитьбы

В Бишкеке задержан 20-летний мужчина, который подозревается в похищении девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. Задержан 20-летний мужчина, который подозревается в похищении девушки

Сообщается, что в ноябре 2019 года в правоохранительные органы с заявлением обратилась жительница столицы. Она рассказала, что мужчины азиатской внешности в ночь на 30 ноября 2019-го возле одного из швейных цехов в микрорайоне «Кок-Жар» похитили против воли девушку и увезли в неизвестном направлении.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники криминальной милиции задержали подозреваемого — мужчину 2000 года рождения, и доставили в следственную службу. Он водворен в ИВС ГУВД столицы.