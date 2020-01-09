Дело о мошенничестве бывшего члена Совета по отбору судей прекратили

Уголовное дело в отношении бывшего члена Совета по отбору судей Асель Толомушевой прекращено. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что решением суда подозреваемую отпустили под домашний арест.

В УВД Октябрьского района Бишкека редакции подтвердили эту информацию.

По данным ведомства, 25 января 2019 года с заявлением обратился Ж.Т. Он просил принять меры в отношении Асель Толомушевой, которая вошла к нему в доверие и под предлогом оказания юридической помощи в суде в марте 2018-го взяла у него деньги, а затем скрылась. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР.

«Октябрьским районным судом Асель Толомушевой была избрана мера пресечения в виде заключения в Бишкекском СИЗО-1, позже ее заменили на домашний арест. Материальный ущерб в сумме $50 тысяч не подтвердился. По делу вина задержанной была доказана полностью. В последующем потерпевший написал заявление о прекращении досудебного производства в отношении подозреваемой. Он указал, что моральных и материальных претензий к ней не имеет. В связи с тем, что совершенное подозреваемой преступление является менее тяжким, оно подлежит прекращению», — сообщили редакции.

Напомним, что бывшего члена Совета по отбору судей Асель Толомушеву обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.