Ситуация на границе с Узбекистаном стабильная

Обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы стабильная, кыргызстанцам вернули скот. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, после инцидента между гражданами Кыргызстана и военнослужащими Узбекистана состоялась встреча пограничных представителей из обеих республик.

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«По итогам встречи узбекская сторона вернула кыргызстанцам 520 голов мелкого рогатого скота, перешедших в ходе перепаса на неописанный участок госграницы. Кыргызская сторона — хозяева скота — заявили, что не имеют претензий к военнослужащим Узбекистана», — отметили в ведомстве.

Пограничники совместно с представителями органов местного самоуправления и правоохранительных органов Ала-Букинского района Джалал-Абадской области проводят разъяснительную работу с местным населением.

Напомним, инцидент произошел сегодня в местности Ак-Курча сельского округа Кок-Таш Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Кыргызстанцы во время поиска животных оказались на неописанном участке госграницы, где встретили пограннаряд Узбекистана. Жители вступили в словесную перепалку с военнослужащими сопредельного государства.