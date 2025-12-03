11:45
Экономика

Узбекистан и Афганистан возобновили работу КПП Термез — Хайратон

Узбекистан и Афганистан возобновили работу пограничного перехода Термез — Хайратон для граждан обеих стран. Об этом сообщила Торгово-промышленная палата Узбекистана.

ТПП Узбекистана
Фото ТПП Узбекистана. Узбекистан и Афганистан возобновили работу пограничного перехода Термез — Хайратон для граждан обеих стран

Пункты пропуска на Мосту дружбы через реку Амударья, закрытые с 2021 года, вновь начали функционировать. В ТПП отметили, что восстановление прямого сухопутного сообщения упростит поездки в обоих направлениях и создаст новые возможности для развития экспорта.

Уточняется, что визовые требования для граждан двух стран остаются в силе.

Эксперты отмечают, что после закрытия перехода четыре года назад деловые поездки в Афганистан значительно осложнились. Несмотря на то, что расстояние от Айритома до города Мазари-Шариф составляет около 75 километров, предпринимателям приходилось добираться туда транзитом через Таджикистан, тратя в пути до суток.

Открытие прямой дороги должно повысить удобство логистики для узбекистанских экспортеров.

В Торгово-промышленной палате РУз считают, что уже в 2026 году объемы поставок товаров в Афганистан могут быть увеличены до $2,5 миллиарда.

Для выхода на афганский рынок также предусмотрены меры государственной поддержки. В частности, бизнесу компенсируют 100 процентов расходов на аренду складов в Хайратоне и Мазари-Шарифе, а также затраты на рекламу продукции во всех регионах Афганистана.
