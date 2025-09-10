15:27
Экономика

В Кыргызстане запустили электронную очередь на границе с Узбекистаном

В Кыргызстане продолжается работа по цифровизации: система электронного управления очередью внедрена на пункте пропуска «Достук», расположенном на границе с Узбекистаном. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции.

По его данным, цель нововведения — сократить время и расходы при пересечении границы, убрать административные барьеры.

Подобная система уже показала эффективность: с ноября 2024 года ее тестировали на пункте пропуска «Кызыл-Кия — автодорожный». Тогда удалось полностью устранить скопления грузового транспорта, сделать процесс пересечения границы более предсказуемым и повысить дисциплину среди перевозчиков.

По словам заместителя министра экономики Искендера Асылкулова, электронная очередь упростит процедуры, снизит издержки для бизнеса и сделает торговые процессы более прозрачными. Это часть государственной стратегии по цифровой трансформации экономики.

Проект реализован при поддержке Европейского союза и Международного торгового центра.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342974/
