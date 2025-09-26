11:18
Происшествия

На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов

На участке узбекско-кыргызской государственной границы в махалле Полмон города Кувасая неизвестные лица оставили крупную партию сильнодействующих лекарственных средств. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Узбекистана.

По ее данным, в ходе доследственной проверки выяснилось, что контрабандным путем из КР были ввезены 7 коробок, содержащих в общей сложности 53 тысячи 522 упаковки таблеток «Регапен» и 20 тысяч таблеток «Зардекс» — сильнодействующих лекарственных препаратов, общей стоимостью более 6 миллиардов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые мероприятия по установлению личностей владельцев лекарственных средств.
