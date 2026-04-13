Происшествия

Выстреливший в себя на посту «Иркештам» пограничник скончался

Военнослужащий контрактной службы И. уулу А., ранее получивший тяжелое огнестрельное ранение на пограничном посту, скончался в больнице. Информацию подтвердили в Государственной пограничной службе. 

Крайне тяжелый. Врачи оценили состояние военнослужащего с огнестрельным ранением

По данным ведомства, солдат 2004 года рождения находился в больнице Гульчо Алайского района. Несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи и усилия врачей по его спасению, военнослужащий скончался от полученного ранения в голову.

В ГПС отметили, что по данному факту продолжается служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 8 апреля стало известно, что в Алайском районе Ошской области на пограничном посту «Иркештам» военнослужащий контрактной службы совершил выстрел в себя. Отмечалось, что в момент происшествия при нем находилось табельное оружие. В надзорном органе подчеркнули, что причины случившегося не связаны с прохождением воинской службы.
Материалы по теме
Тяжелое ДТП с военнослужащим в Баткене: семья просит помощи
ЧП в Лейлеке: пограничник выпал из автомобиля на горной дороге
Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Пограничники Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана провели встречу
Ножевое ранение пограничника. Подозреваемого задержали в Чуйской области
Камчыбек Ташиев пообещал создать пограничникам достойные условия жизни и службы
Пограничник подорвался в Латвии на одной из мин для «сдерживания России»
На погранзаставе за получение взятки у контрабандиста задержаны военнослужащие
В Баткене задержан пограничник — подозревается в крышевании контрабанды скота
Пограничники пресекли попытку контрабанды семи тонн угля в Таджикистан
МВД: В&nbsp;результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц МВД: В результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в&nbsp;госкомитете продолжается кадровая чистка Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
Камчыбек Ташиев вновь побывал на&nbsp;допросе в&nbsp;МВД Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
На&nbsp;кыргызско-казахской границе задержана крупная партия неучтенного товара На кыргызско-казахской границе задержана крупная партия неучтенного товара
Бизнес
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
13 апреля, понедельник
13:47
Цифровизация выдачи рыболовного билета. Поступления за год выросли в четыре раза Цифровизация выдачи рыболовного билета. Поступления за ...
13:16
lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
13:12
Выстреливший в себя на посту «Иркештам» пограничник скончался
13:09
Прием в школу. Около 50 тысяч детей записали в первый класс
12:35
В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций