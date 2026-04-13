Выстреливший в себя на посту «Иркештам» пограничник скончался

Военнослужащий контрактной службы И. уулу А., ранее получивший тяжелое огнестрельное ранение на пограничном посту, скончался в больнице. Информацию подтвердили в Государственной пограничной службе.

По данным ведомства, солдат 2004 года рождения находился в больнице Гульчо Алайского района. Несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи и усилия врачей по его спасению, военнослужащий скончался от полученного ранения в голову.

В ГПС отметили, что по данному факту продолжается служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 8 апреля стало известно, что в Алайском районе Ошской области на пограничном посту «Иркештам» военнослужащий контрактной службы совершил выстрел в себя. Отмечалось, что в момент происшествия при нем находилось табельное оружие. В надзорном органе подчеркнули, что причины случившегося не связаны с прохождением воинской службы.