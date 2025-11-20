09:16
Узбекистан одобрил договор о точке стыка границ с Кыргызстаном и Таджикистаном

Фото администрации президента КР. Стык государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, ратифицирующий договор между РУз, Кыргызстаном и Таджикистаном о точке стыка государственных границ. Об этом сообщило Министерство юстиции республики.

Договор подписали 31 марта 2025 года в ходе трехсторонней встречи президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Кыргызстана Садыр Жапаров.

Документ создает правовую основу для усиления экономического сотрудничества приграничных территорий и реализации совместных инфраструктурных проектов.
