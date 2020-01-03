Видео момента крушения самолета в Алматы опубликовали в интернете

Видео момента крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в конце декабря в Алматы появилось в интернете. Об этом сообщил «Sputnik Казахстан».

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как самолет врезался в бетонное ограждение.

В пятницу утром, 27 декабря, самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. Погибли 12 человек, в том числе командир воздушного суда.

Рассматриваются три версии случившегося: ошибка пилота, техническая неисправность и погодные условия.

В интернете активно обсуждают опубликованное видео. По утверждению авторов публикации, видео взято с камер наблюдения аэропорта. Некоторые пользователи усомнились в его подлинности.