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Происшествия

В Ошской области за разбой задержаны иностранцы

Пресечена преступная деятельность иностранных граждан, занимавшихся разбоями и грабежами на территории Ошской области. Об этом сообщает УВД региона.

Отмечается, что граждане соседнего государства, прибывшие в качестве трудовых мигрантов, следили за состоятельными гражданами и нападали на них. В ночь на 21 ноября в селе Куршаб Узгенского района Ошской области в дом 48-летнего местного жителя ворвались четверо в масках. Злоумышленники, угрожая ножом хозяину дома и его супруге, связали их и четверых несовершеннолетних детей, забрали золото, мобильные телефоны, а после уехали на машине хозяина дома.

УВД Ошской области
Фото УВД Ошской области. Автомашина потерпевшего

По факту начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан один из участников преступной группы — 26-летний гражданин Узбекистана, житель Андижанской области. В качестве вещественных доказательств изъяты телефоны и маски, а также найдена автомашина потерпевшего.

В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию остальных членов преступной группы. Проверяется причастность данной группы к другим аналогичным преступлениям.
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