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Кыргызстанца обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала 47-летнего кыргызстанца по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в понедельник, 16 декабря, в полицию обратился 31-летний петербуржец. Он рассказал, что его падчерицу изнасиловали.

Все произошло в гостях у заявителя. После застолья все, кроме пьяного 47-летнего гостя из Кыргызстана, заснули. Мужчина воспользовался ситуацией и изнасиловал 16-летнюю дочь хозяев квартиры.

Правоохранители задержали предполагаемого насильника. Он приехал в Санкт-Петербург на заработки в июне. На него составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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