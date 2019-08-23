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Поиски казахстанских альпинистов на пике Победы в Кыргызстане прекратили

В Кыргызстане прекратили поиски пропавших алматинских альпинистов в горах Тянь-Шаня. Об этом с ссылкой на членов поисково-спасательной операции сообщил Tengrinews.kz.

По его данным, военные альпинисты, отправленные на поиски, вернулись. Ни пропавших, ни их следов не обнаружили.

Руководитель поисково-спасательной операции Василий Пивцов сообщил, что погода не позволила вести поиски людей.

«Визуально следов нет. Сканирование тепловизором тоже не дало результата. 21 августа в районе пика Победы была низкая облачность. День ждали погоды. 22 августа был вылет. Нет результата. Сохраняется повышенная лавиноопасность, что не позволяет продолжить поиски», — сказал он.

Пропавших в горах Тянь-Шаня алматинских альпинистов Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева ищут с 19 августа. Последний раз на связь они вышли 16 августа. Тогда сообщили о гибели третьего участника восхождения — Александра Чечулина.

Федерация альпинизма Алматы признала, что шансов найти живыми казахских альпинистов Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева на пике Победы в Кыргызстане нет.
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