Происшествия

Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана

Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в районе пика Победы в начале августа. Об этом сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

По его словам, два гражданина Ирана тоже пропали.

«Конечно нет, [обнаружить не удалось], хотя мы гоняли дрон. Скорее всего, они на гребне сорвались в сторону Китая», — сказал он.

Напомним, спортсмены Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах перестали поддерживать связь после выхода на запланированный маршрут.

Для проведения поисковых работ был задействован беспилотник, который провел визуальный осмотр труднодоступной горной местности. Однако эти меры не увенчались успехом — обнаружить следы иранской команды не удалось.

В связи с отсутствием каких-либо данных об альпинистах и крайне сложными условиями в районе их восхождения местные власти предполагают их гибель.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Напомним, на пике Победы ранее застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Одиннадцать дней все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.

Спасательная операция прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у восходительницы практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. Наталья Наговицина погибла. Вероятная причина гибели — переохлаждение и недостаток кислорода.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.
