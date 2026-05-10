Спорт

Каныбек Жаныбек уулу проиграл казахстанцу на турнире лиги Alash Pride

В казахстанском Шымкенте состоялся очередной турнир бойцовской лиги Alash Pride, главным событием которого стал титульный поединок в легком весе (до 70 килограммов).

Фото из архива. Турнир бойцовской лиги Alash Pride

За чемпионский пояс в октагоне боролись казахстанец Ернар Алимбеков и боец из Кыргызстана Каныбек Жаныбек уулу.

Поединок запомнился спорным эпизодом, вызвавшим бурное обсуждение среди болельщиков.

В середине второго раунда Ернар Алимбеков неожиданно жестами попросил соперника остановиться и опуститься на канвас. После этого в клетку вошли медики, которые начали осматривать руку казахстанского спортсмена. Вынужденная пауза затянулась почти на четыре минуты, что заметно повлияло на темп боя и вызвало вопросы у зрителей относительно правомерности решения арбитра.

Затем соперники продолжили бой. В третьем раунде Ернар Алимбеков сумел провести удушающий прием и одержал победу, защитив титул.

Позже он объяснил остановку боя травмой руки: по его словам, у него образовалась трещина на пальце, и значительную часть поединка ему пришлось бороться фактически одной рукой.

После боя спортсмены встретились и уже договорились о реванше.

«Во время боя рефери допустил ошибку в октагоне. Просим организовать реванш через 2-3 месяца. Покажем хороший бой», — сказал Каныбек Жаныбек уулу.
