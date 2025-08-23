12:22
Происшествия

Российские Telegram-каналы сообщают о гибели альпинистки Натальи Наговициной

Российские Telegram-каналы пишут о гибели альпинистки Натальи Наговициной.

«Погибла российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии», — сообщает Shot.

Спасти Наталью Наговицину не удалось из-за погодных условий и нулевой видимости на пике Победы

По его данным, тело смогут забрать с 7 тысяч метров, только когда нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолет на высоту.

«Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что альпинистка 11 дней находилась при температуре минус 26 без еды и воды под скалой «Птица». У Натальи Наговициной была с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка.

«Группа Наташи (она и три мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7 тысяч 200, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз», — сообщил участник экспедиции Илья Храбров.

Shot указывает, что Наталья Наговицына погибла практически на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. На пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и она оставалась с ним до последнего. А когда их пришли вызволять спасатели, смогли эвакуировать только женщину. Спасти супруга не удалось.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана информировало, что решение о прекращении поиска россиянки не поступало.

Оборонное ведомство провело уже несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, будут продолжены.

Напомним, на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли начать ее спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.

Несколько дней назад 47-летняя Наталья Наговицина перестала подавать признаки жизни.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.
