Происшествия

Два альпиниста из Ирана, совершавшие восхождение в Кыргызстане, пропали

Два альпиниста из Ирана, совершавшие восхождение в Иссык-Кульской области Кыргызстана, пропали без вести и, предположительно, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полномочное представительство президента в регионе.

Спортсмены Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах перестали поддерживать связь после выхода на запланированный маршрут.

Для проведения поисковых работ был задействован беспилотник, который провел визуальный осмотр труднодоступной горной местности. Однако эти меры не увенчались успехом — обнаружить следы иранской команды не удалось.

В связи с отсутствием каких-либо данных об альпинистах и крайне сложными условиями в районе их восхождения власти предполагают их гибель.

«Альпинисты обнаружены не были, предположительно они погибли», — уточнили в представительстве.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.

А на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.

По предварительным данным, она скончалась. 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни.
