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Общество

Новый учебный год. Сколько отремонтировали школ в Бишкеке

Фото управления капитального строительства

Пятнадцать школ и пять детских садов отремонтировали в 2018 году в Бишкеке. На это выделили 112 миллионов сомов, рассказали 24.kg в Управлении капитального строительства столичной мэрии.

«В десяти школах поменяли кровлю, в трех сделали капитальный ремонт пищеблоков, включая столовые. В списке аварийный ремонт канализации, сантехнические работы, замена системы отопления, ремонт теплотрассы, обновление актового зала», — сообщили в УКС.

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В одной из столичных школ спроектировали надстройку, которая даст учебному заведению четыре новых класса.

Кроме того, в 2018 году завершили реконструкцию столичных школ № 25 и № 44. В последней усилили все несущие конструкции — фундамент, стены и кровлю, сделан косметический ремонт. Также обновили инженерные сети, систему вентиляции и благоустроили территорию.

«В школе № 25 провели капитальный ремонт. Здание полностью укрепили, усилили несущие конструкции, поменяли канализацию, отопление, водопровод, электрическую проводку и вентиляционную систему. Заменили кровлю, поставили новые окна и двери, сделали пол, полностью отремонтировали пищеблок и столовую, спортивный и актовый залы, обновили душевые и библиотеку, классы и другие помещения, в том числе мастерские, расположенные во дворе школы», — отметили в управлении.

По данным управления, дополнительно профинансировали аварийный ремонт еще 14 объектов: четырех школ и десяти детских садов. На это дополнительно выделили 16,5 миллиона сомов.
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