Общество

Мэр Бишкека поручил проверить аренду помещений школы № 39

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев с министром строительства Нурданом Орунтаевым посетили школу № 39 после реконструкции и поручили проверить законность аренды помещений. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мэр города и министр осмотрели учебные классы, спортивный зал и футбольное поле. На территории школы выявили помещение, сдаваемое в аренду. Мэр поручил выяснить законность его использования и при необходимости прекратить аренду.

Школа № 39 имени Бектурсуна Алымова расположена в 6-м микрорайоне Бишкека, построена в 1971 году. Проектная мощность школы — 1 тысяча 190 учеников. Здесь обучаются около 1,7 тысяч детей.

В рамках реконструкции провели капитальный ремонт здания, благоустройство территории, построено футбольное поле и сделали озеленение.
