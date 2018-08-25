К 1 сентября в Кыргызстане откроют 27 новых школ

До конца года запланировано завершение 150 социальных объектов, 77 из которых — объекты образования. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

В 2018 году в перечень объектов капитального ремонта включено 90 объектов, из них 53 школы и 4 детских сада. К началу нового 2018-2019 учебного года завершится строительство 27 школ и 4 детских садов, в числе которых и объекты, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что в 2017 году завершили строительство и капитальный ремонт 99 объектов.