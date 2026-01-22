14:54
Общество

Школы Бишкека переполнены на десятки тысяч учеников

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу на заседании Жогорку Кенеша рассказал, насколько переполнены школы Бишкека.

Он отметил, что в столице проживают около полутора миллиона человек, поэтому в общеобразовательных учреждениях учится на десятки тысяч учеников больше, чем это предусмотрено проектной мощностью.

  • В Свердловском районе насчитывается 35 школ, в них вместо 29 тысяч 732 детей учатся 66 тысяч 747.
  • В Первомайском районе насчитывается 27 школ, где должны учиться 20 тысяч 962 ребенка, но по факту там числится 58 тысяч.
  • В Октябрьском районе 22 школы, проектная мощность — 23 тысячи 21 ученик, но посещают занятия 44 тысячи 788.
  • В Ленинском районе насчитывается 36 школ, рассчитанных на 30 тысяч 402 человека, но сейчас там обучается 91 тысяча.

Такие данные замминистра привел в ходе обсуждения соглашения между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития по второй фазе проекта «Строительство государственных школ».

Читайте по теме
В Бишкеке для закрытия дефицита необходимо построить 77 школ

Согласно проекту, нашей республике выделяется $50 миллионов на 25 лет под 1,5 процента годовых. На эти средства построят пять новых учебных заведений в Бишкеке и семь дополнительных корпусов к уже существующим, а также две новые школы в Чуйской области.

В рамках первой фазы проекта в стране построены 28 школ и 2 дошкольных учреждения. 

Депутаты одобрили законопроект о ратификации соглашения в первом чтении. 
