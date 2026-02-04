В ЖК предложили сделать строящиеся школы филиалами популярных учебных заведений

Депутат Алтынбек Кудайбердиев на заседании Жогорку Кенеша предложил дать новым школам, которые строят в Бишкеке и Оше, статус филиалов уже существующих популярных учебных заведений.

Он отметил, несмотря на то что строятся новые школы, родители продолжают отдавать детей в популярные учебные заведения и везут их на уроки через весь город.

«Например, кто-то хочет, чтобы его ребенок обязательно окончил 61-ю школу. Давайте тогда новые школы делать филиалами. Тогда люди будут водить детей в эти филиалы и классы не будут такими переполненными», — считает депутат.

Ранее Министерство строительства объявило о начале возведения в Бишкеке 20 новых школ и поделилось полным перечнем объектов. По данным ведомства, в общеобразовательных учреждениях столицы обучаются на десятки тысяч учеников больше, чем это предусмотрено проектной мощностью.