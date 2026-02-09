16:56
Общество

Учителей не хватает. Не делить классы по языкам обучения предлагают в Бишкеке

Не делить классы по языкам обучения предлагают в Бишкеке. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям сообщила директор департамента образования Рахат Мусаева.

На заседании подняли вопрос нехватки учителей в школах.

По словам Рахат Мусаевой, в школах Бишкека насчитывается более 400 вакансий и большинство из них в русскоязычных школах.

«Особенно в новостройках в русскоязычных классах уровень образования очень низкий. В школах открывают по одному-два класса, дети оканчивают начальную школу, переходят в пятые классы, а там не хватает предметников. Мы внесли предложение в Министерство просвещения, чтобы не делить классы по языкам обучения, а вести программу параллельно на двух языках, исходя из возможностей. А в идеале вести предметы на английском», — сказала Рахат Мусаева.
