В 2026 году в Бишкеке построят 36 школ. Об этом сегодня на коллегии Министерства просвещения сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

По его словам, в сфере образования есть серьезные вызовы.

Если по итогам 2019/20 учебного года в образовательных организациях города обучалось примерно 160 тысяч ребят, то на сегодня их число превысило 260 тысяч.

Это обусловлено демографическим ростом и высоким уровнем внутренней миграции. В ответ на эти вызовы проводится масштабная работа по развитию инфраструктуры.

«За последние пять лет построено девять школ, а также введено в эксплуатацию 15 дополнительных учебных корпусов. В этом году в столице планируется строительство 36 учебных заведений. Из них три — за счет местного бюджета», — сказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что школы в Бишкеке переполнены почти в 2,5 раза. По словам чиновников, свободные места остаются на окраине города, все хотят учиться в центре.