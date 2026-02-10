12:38
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

В 2026 году в Бишкеке построят 36 школ

В 2026 году в Бишкеке построят 36 школ. Об этом сегодня на коллегии Министерства просвещения сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

По его словам, в сфере образования есть серьезные вызовы.

Если по итогам 2019/20 учебного года в образовательных организациях города обучалось примерно 160 тысяч ребят, то на сегодня их число превысило 260 тысяч.

Читайте по теме
В Бишкеке началось строительство 20 новых школ

Это обусловлено демографическим ростом и высоким уровнем внутренней миграции. В ответ на эти вызовы проводится масштабная работа по развитию инфраструктуры.

«За последние пять лет построено девять школ, а также введено в эксплуатацию 15 дополнительных учебных корпусов. В этом году в столице планируется строительство 36 учебных заведений. Из них три — за счет местного бюджета», — сказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что школы в Бишкеке переполнены почти в 2,5 раза. По словам чиновников, свободные места остаются на окраине города, все хотят учиться в центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361332/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
На капремонт объектов образования Бишкека требуется 2,5 миллиарда сомов
Учителей не хватает. Не делить классы по языкам обучения предлагают в Бишкеке
Нарушения выявили на стройплощадках школ и детсадов в Ошской области
В ЖК предложили сделать строящиеся школы филиалами популярных учебных заведений
В Бишкеке началось строительство 20 новых школ
Школы Бишкека переполнены на десятки тысяч учеников
Кыргызстан привлекает $50 миллионов на строительство новых школ
Нехватка учителей. В школах Бишкека около 450 свободных ставок
На пожарную сигнализацию в некоторых школах Бишкека выделяют 7,8 миллиона сомов
В Бишкеке намерены построить 20 новых школ
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
12:20
За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом состоянии За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом...
12:16
В Кыргызстане проверить судебную задолженность на портале можно бесплатно
12:11
В очереди на дошкольное образование в Бишкеке стоит 29 тысяч детей
12:00
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
11:59
В 2026 году в Бишкеке построят 36 школ