Общество

Пожарную сигнализацию обновят в школах и детсадах Бишкека

Управление образования Октябрьского района мэрии Бишкека объявило тендер на ремонт установки пожарной сигнализации для школ и детских садов.

По данным портала госзакупок, на это всего планируют выделить почти 3,5 миллиона сомов. В том числе 1,5 миллиона предусмотрено на среднеобразовательные школы района, около 1,7 миллиона — на детсады.

Выделяются средства на ремонт сигнализации в школе рабочей молодежи № 7, школе-интернате № 71 и специальной (вспомогательной) школе № 34.

Ранее в горкенеше поднимали вопрос защиты школ столицы от пожаров. По данным чиновников, в 116 школах и 118 детсадах есть противопожарная сигнализация. В нескольких учебных заведениях Ленинского района и трех дошкольных организациях ее устанавливают.
