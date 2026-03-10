10:36
Вредную еду запретят продавать возле школ в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление правительства от 11 апреля 2016 года № 201, регулирующее акты в сфере общественного здравоохранения.

По документу в радиусе 100 метров от территорий школ запрещается размещать объекты, продающие вредные продукты питания.

Кроме того, постановлением уточнили требования к инфраструктуре школ. В частности, допускается строительство четырехэтажных зданий в условиях плотной застройки и нехватки территорий. При этом на четвертом этаже могут размещаться служебно-бытовые и рекреационные помещения, кабинеты для работы с учениками — психолога, логопеда и социального педагога.

Документ обновляет требования к размещению школ в приспособленных зданиях. В них обязательно должны быть учебные классы, помещения для организации питания, медицинские кабинеты, рекреационные зоны, административно-хозяйственные помещения, санузлы и гардеробы.

Разрешается использовать цокольные помещения под столовые, библиотеки, спортивные, танцевальные и актовые залы при соблюдении санитарных и вентиляционных норм, требований пожарной безопасности.

Рекомендуется оборудовать в спортивных залах отдельные раздевалки и санузлы для мальчиков и девочек. Душевые могут устанавливаться при наличии технической возможности здания. Если школа не располагает собственным спортзалом, допускается использование расположенных рядом спортивных сооружений.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
