В Бишкеке началось строительство 20 новых школ

Министерство строительства начало строительство 20 школ в Бишкеке и представило полный список их локаций (Октябрьский район — 6 объектов, Ленинский район — 6 объектов, Первомайский район — 5 объектов, Свердловский район — 3 объекта).

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев 31 января совместно с руководителями профильных департаментов ознакомился с проектами социальных объектов и строительными площадками в Бишкеке.

Перечень объектов

Октябрьский район:

Дополнительный учебный корпус на 500 мест к средней школе № 88 по адресу: улица Куйручук, 123/1, жилмассив «Кок-Жар».

Новая школа по адресу: улица Токомбаева, 15/8а, южная планировочная зона.

Дополнительный учебный корпус к средней школе № 64 по адресу: микрорайон № 8, 19/1.

Новая школа на 750 мест в жилмассиве «Оскон-Ордо».

Дополнительный корпус к средней школе № 91 по адресу: улица Оберон, 18/1, жилмассив «Кара-Жыгач».

Новая школа по адресу: улица Кийизбаев — Алапаев, село «Кок-Жар».

Ленинский район:

Дополнительный корпус к средней школе № 42 по адресу: улица Алыкулова, 1.

Новая школа № 84 в селе Кашка-Баш.

Новая школа на 750 мест по адресу: улица Тенир-Тоо, 1, жилмассив «Ак-Ордо».

Дополнительный корпус на 1 тысяча 200 мест к средней школе № 55 по адресу: улица Гагарина, 166.

Дополнительный корпус к школе № 72 по адресу: микрорайон «Джал», 29.

Дополнительный корпус к школе № 79 по адресу: улица Садыбакасова, 94, жилмассив «Арча-Бешик»

Первомайский район:

Отдельный дополнительный корпус к средней школе № 86 в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Новая школа в жилмассиве «Дача-Суу».

Новая школа по адресу: улица Васильева, 169.

Новая школа на 750 мест в селе Достук.

Новая школа на 1 тысяча 200 мест в жилмассиве «Кудайберген».

Свердловский район:

Дополнительный корпус к школе № 94 по адресу: улица Аул-13-12, жилмассив «Дордой».

Дополнительный корпус к средней школе № 32 по адресу: улица Дубосековская, 39а.

Дополнительный корпус к школе № 46 на улице Сеченова.

Министр ознакомился со строительными площадками и проектной документацией объектов и дал поручения руководителям департаментов. В настоящее время начат первый этап строительных работ.

Отметим, что в столице численность учащихся в несколько раз превышает проектную вместимость школ. В связи с этим Министерством строительства были утверждены проектно-сметные документы на 20 школ и начаты работы по их реализации. Социальные объекты финансируются за счет республиканского бюджета.