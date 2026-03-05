В 2026 году в Бишкеке построят 25 новых школ и 7 учебных корпусов

В 2026 году из республиканского бюджета выделят деньги на строительство 36 школ в трех крупных городах Кыргызстана. Речь о регионах, где наблюдается высокая нагрузка на учебные заведения из-за внутренней миграции, сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По ее данным, планируется строительство 20 новых школ в Бишкеке, 10 школ в городе Оше и 6 школ в городе Манасе.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Саудовским фондом развития предусмотрено строительство пяти новых школ и семи учебных корпусов в Бишкеке и двух школ в Чуйской области.

«Также завершат строительство ранее начатых социальных объектов», — отметили в ведомстве.

По данным кабмина, в 2025 году по всей стране построили 76 новых образовательных учреждений, а 41 школу капитально отремонтировали.

Всего в Кыргызстане насчитывается 2 тысячи 394 школы, в которых учатся 1,5 миллиона детей.