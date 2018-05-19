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Общество

Нужен ли сквер на месте снесенного ресторана «Нарын». Итоги опроса

Мэр Бишкека Албек Ибраимов на встрече с горожанами сообщил, что на месте снесенного ресторана «Нарын» разобьют новый красивый сквер и установят стелу. Инвесторам взамен предложен равнозначный обмен на другой участок в южной части города. В настоящее время ведутся переговоры.

ИА «24.kg» поинтересовалось у своих читателей, поддерживают ли они идею градоначальника об открытии нового сквера.

Большинство читателей согласны с инициативой и считают, что будет хорошо, если в центре города появится еще одна зеленая зона для отдыха (75 процентов, или 661 читатель)

20 процентов проголосовавших (117 человек) считают, что это чистой воды популизм, заявление, сделанное в надежде на сохранение кресла мэра.

4 процента (41 человек) выбрали вариант «Нет. Это плохо скажется на инвестиционном климате».

Нужен ли сквер на месте снесенного ресторана «Нарын»?
Да. Хорошо, если в центре города будет еще одна зеленая зона для отдыха. — 75% — 661 голос
Нет. Это плохо скажется на инвестиционном климате. — 4% — 41 голос
Это популизм чистой воды. Чего не сделаешь ради кресла мэра? — 20% — 177 голосов

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