Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Депутаты Жогорку Кенеша продолжили рассматривать итоги работы комиссии по расследованию аварии на ТЭЦ Бишкека. Ей потребовалось три месяца, чтобы закончить работу. Депутатская комиссия установила всю хронологию аварии и выяснила, что модернизация ТЭЦ началась без технико-экономического обоснования. С полным текстом заключения можно ознакомиться тут.

Читайте по теме Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения

В Кыргызстане начался священный месяц Рамазан. Это месяц обязательного для мусульман поста (саум) — одного из пяти столпов ислама. Правоверные в дневное время отказываются от пищи, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с рассветом и заканчивается после заката.

Депутаты парламента поддержали предложение коллеги Исхака Масалиева разработать закон о лишении неприкосновенности экс-президентов страны. Если Жогорку Кенеш большинством голосов примет такой документ, то Алмазбек Атамбаев может потерять статус экс-президента, дающий неприкосновенность и определенные льготы.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Городские истории. Как появилась площадь Победы

Фото ЦГА КФФД КР. Недавно открытая площадь Победы в городе Фрунзе

На месте площади Победы во Фрунзе находился колхозный рынок. Мемориальный комплекс воинам-освободителям, а с ним и ресторан «Нарын» появились здесь в середине 1980-х. «Нарын» снесли в прошлом году, а о том, что в центре столицы находился базар, помнят лишь старожилы. ИА «24.kg» рассказало одну из историй развития Бишкека.

Встречи с горожанами. Какие выводы сделал мэр?

Мэр столицы Албек Ибраимов провел встречи с бишкекчанами. Жители четырех районов озвучили наболевшие проблемы. Плохие дороги и освещение, ирригация и обрезка деревьев, уборка территорий и вывоз мусора, открытие новых маршрутов и остановочных площадок — далеко не полный перечень жалоб. По просьбе ИА «24.kg» Албек Ибраимов подвел итоги встреч с горожанами.

Священный месяц Рамазан. Что делать правоверному

Фото ИА «24.kg»

Одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры — орозо. В священный месяц Рамазан ислам призывает не только воздерживаться от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не браниться, а направить силы на благие дела. Кто-то держит посты давно, а кто-то решился на него впервые. Им-то и поможет наш материал «Как правильно держать орозо. Советы священнослужителя и врача».

Радиоактивные чиновники

В Кыргызстан приехали представители МАГАТЭ, чтобы изучить состояние хвостохранилищ в Майлуу-Суу. Но местные чиновники проблем не видят. Мэр города не знает, какой в Майлуу-Суу радиационный фон, а главный санврач не в курсе, как влияет радиация на здоровье. Подробнее — в материале «Радиационный Кыргызстан. Как чиновники Майлуу-Суу проблемы прячут».

Грозная красавица татами

Фото из личного архива. Многократная чемпионка КР, победительница Кубка Азии и Кубка СНГ по таэквондо ITF Карлыгаш Фаткулина

Сезон-2018 для наших таэквондистов складывается отлично: раз за разом они привозят кучу медалей с международных турниров. Карлыгаш Фаткулина — украшение команды. Грозная на татами и очаровательная вне его. О том, какое место занимает таэквондо в ее жизни и как оно однажды помогло ей на конкурсе красоты, спортсменка рассказала в интервью ИА «24.kg».

Как в Кыргызстане издеваются над образованием

Проблем в отечественной системе образования немало. А вопросом № 1 в очередной раз оказался перенос учебного года с 1 на 10 сентября. С такой инициативой выступил спикер парламента Дастанбек Джумабеков. Аргументировал он решение тем, что в начале сентября детям учиться просто некогда — надо помогать родителям. В Министерстве образования и науки считают, что перенос благоприятно скажется на здоровье детей. Подробнее об этом — в материале «Перенос учебного года. Кому нужны такие эксперименты?»

Споры о том, насколько на самом деле повысили зарплату школьным педагогам, тянутся с 2011 года, когда изменили систему начисления. Чиновники неоднократно заявляли о росте в четыре раза. Однако таких денег учителя не получают. В чем же подвох? Об этом — в материале «Учительская зарплата. Хитрая формула повышения».

Итальянец, ворвавшийся в Бишкек на мощном мотоцикле

Фото ВПП ООН. Андреа Баньоли: Знаете, что объединяет итальянца и кыргыза? Страсть к лапше!

Андреа Баньоли — новый страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Родился в Италии, работал в Мозамбике, Гаити, Зимбабве. В Кыргызстане живет с августа 2017-го. «До назначения работал в Таджикистане, поэтому решил переехать в Кыргызстан самостоятельно. Вернее, даже не приехал, а ворвался в город на мощном мотоцикле», — рассказал он в интервью ИА «24.kg».

Алкоголь, дорога, инспектор...

После долгих праздников водители наверняка попадали в ситуацию, когда приходилось доказывать инспекторам ГУОБДД, что не пили за рулем. Или выпили пару кружек пива, но вчера. Как вести себя в такой ситуации? Какие права имеют автомобилисты? Какими нормами руководствуются сотрудники ГУОБДД? Об этом — в материале «Как доказать инспектору, что не пил за рулем».

Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»

Фото Орынбека Асилбаева. Пастухи на привале

В прошлый раз мы завершили путешествие на Иссык-Куле, поэтому сегодня решили начать нашу экскурсию именно отсюда. А именно с поселка Пристань-Пржевальск в пригороде Каракола. Завершим же турне далеко на юге Кыргызстана. Подробнее — в подборке фотографий «Мгновения жизни. Пастухи Токтогула и водопад Абшир-Ата».

А что вы знаете о числе 13?

Очередной тест ИА «24.kg» мы посвятили мистическому числу 13. Во многих странах к нему отношение категорически плохое. Особенно славятся этим англичане. И не зря. Но не все так однозначно: в некоторых странах число 13 считается счастливым.