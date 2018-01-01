На месте площади Победы во Фрунзе находился колхозный рынок. Мемориальный комплекс воинам-освободителям, а с ним по соседству и ресторан «Нарын» появились здесь в середине 1980-х. «Нарын» снесли в прошлом году, а о том, что в центре столицы находился базар, помнят лишь старожилы. ИА «24.kg» рассказывает одну из историй о развитии нашего города.
На месте площади Победы в Бишкеке-Фрунзе находился Зеленый рынок. Или, как его называли раньше, Колхозный. Здесь торговали крестьяне со всей страны. Он появился в 1929 году и занимал 2 гектара.
На базаре были холодильные установки, камеры хранения. Товарооборот составлял более 35 миллионов рублей в год. Здесь же работал и так называемый малый цветочный базар.
В 1982 году Центральный колхозный рынок имел три филиала. На базаре по бросовым ценам можно было приобрести лук, укроп, кинзу, джусай…
Из-за обилия зелени рынок и получил второе название – Зеленый.
Из-за обилия зелени рынок и получил второе название – Зеленый.
Дореволюционный Зеленый базар
Дореволюционный Зеленый базар
У базара были два входа в виде арок. Рядом с ними располагались здания барачного типа, в которых разместили магазины.
ВХОД НА РЫНОК И ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Архивное видео
Беспорядки в 1960-е годы
17 мая 1967 года на рынке произошел инцидент. Архивы, как рассказали ИА «24.kg» в милиции, засекречены, но кое-что о событиях тех давних дней узнать удалось.
Зачинщиком был, как выяснилось, солдат, только что окончивший службу. Он напился и ломился в жилой дом. Соседи вызвали милицию, опорный пункт находился на базаре.
Феликс Кулов
экс-депутат парламента, а в далекие 1960-е годы оперуполномоченный фрунзенской милиции
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Громили не рынок, как сейчас некоторые утверждают, а именно милицию. Мы же задержали хулигана. А он сам в комнате милиции, куда его доставили, разбил себе голову, начал кричать. Конечно, люди за него заступились.
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Громили не рынок, как сейчас некоторые утверждают, а именно милицию. Мы же задержали хулигана. А он сам в комнате милиции, куда его доставили, разбил себе голову, начал кричать. Конечно, люди за него заступились.
Люди стали сносить торговые ряды, подожгли две милицейские машины. Начался хаос.
«Мы входили в толпу и хватали зачинщиков. Оружия у нас не было. В советское время не разрешали применять оружие, касок и щитов тоже не было. То есть мы просто заходили в толпу, применяли там какие-то приемы и задерживали хулиганов», – рассказал Феликс Кулов.
Феликс Кулов
экс-депутат парламента, а в далекие 1960-е годы оперуполномоченный фрунзенской милиции
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На следующий день ситуация нормализовалась. Мы открыто в форме вышли к гражданским, да и людям надоел бардак.
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На следующий день ситуация нормализовалась. Мы открыто в форме вышли к гражданским, да и людям надоел бардак.
Базар, по свидетельству Феликса Кулова и Александра Зеличенко, который стал свидетелем тех событий, заработал в прежнем режиме на следующий день.
ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ
С приходом к власти Турдакуна Усубалиева Зеленый рынок решили снести.
Абдыразак Мокенов
председатель горисполкома г. Фрунзе в 1980-1985 годах
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Все дома барачного типа приказали сровнять с землей, а жителей переселить в микрорайоны. Что и сделали.
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Все дома барачного типа приказали сровнять с землей, а жителей переселить в микрорайоны. Что и сделали.
Памятник Победе возвели в 1985 году.
Территорию в три с половиной гектара засыпали гравием, а площадь выложили мраморными плитами.
Памятник Победе возвели в 1985 году.
Территорию в три с половиной гектара засыпали гравием, а площадь выложили мраморными плитами.
Церемония отрытия Площади Победы
Монумент является композиционным ядром новой просторной площади, имеющей вытянутую форму с выраженной продольной осью в сторону гор.
ОТКРЫТИЕ ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
Архивное видео
Основная художественная идея памятника — возвращение сыновей-победителей к Родине-матери, родному очагу. Она выражена единством планировочных и архитектурных средств.
Композиционный центр комплекса – монументальные арки. От них расходятся «лучи» цветников и аллей-подходов, олицетворяющих солнечный край.
Площадки подступов к памятнику сделаны так, что к Вечному огню поднимаешься медленно и размеренно.
Символ Победы – триумфальная арка. Очертания ее форм ассоциируются с силуэтом юрты и подкрепляют идею возвращения к родному, мирному дому.
Арки сходятся наверху металлическим венком – символом славы победителей. Внутри находятся статуя «Мать» и очаг с Вечным огнем. В центре и по бокам комплекса разместили архитектурно-скульптурные композиции, посвященные кыргызстанцам – героям Великой Отечественной войны.
Памятник Победы
Бойцы с детьми, возвращающиеся с войны
Бойцы, несущие разобранный пулемет
Венок славы внутри арки
Памятник Победы
Бойцы с детьми, возвращающиеся с войны
Бойцы, несущие разобранный пулемет
Венок славы внутри арки
По краям лестницы, которая ведет к Вечному огню, под аркой установили шесть мраморных плит, на которых на русском и кыргызском языках выбиты краткие фразы о значении Великой Победы в жизни как города, так и всего человечества.
Кстати, Вечный огонь гас на площади не раз. Но к 9 Мая его обязательно зажигали. В этот день по традиции на площади собираются ветераны. Их осталось в стране 475 человек.
У площади устанавливают технику времен Великой Отечественной войны, солдаты в форме 1940-х годов встречают ветеранов. Всем желающим раздают солдатскую кашу.
Накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны горожане устроили на площади Победы флешмоб. Собравшиеся зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с фронта.
Накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны горожане устроили на площади Победы флешмоб. Собравшиеся зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с фронта.
У подножия памятника разбили клумбы. В день празднования Нооруза в 2017 году здесь появились топиарии в виде зеленых слонов, медведей, жирафов и других животных. Скульптуры установлены по инициативе мэрии.
Ресторан «Нарын»
Рядом с площадью Победы открыли беломраморный ресторан «Нарын». Но он появился раньше памятника Победы на три года – в 1982-м.
Ресторан «Нарын» в 1980-е годы
Проектировали его архитекторы Виктор Боровиков и Замирбек Шембетов. Как писали в то время газеты, комплекс отличала многофункциональность, в нем располагались ресторан, банкетные залы, кафе, кафетерий, кулинария.
Привлекала и щадящая ценовая политика. Суп, бефстроганов и чай обходились примерно в два рубля. Свадьбы и юбилеи в «Нарыне» тоже были вполне доступны по цене.
Привлекала и щадящая ценовая политика. Суп, бефстроганов и чай обходились примерно в два рубля. Свадьбы и юбилеи в «Нарыне» тоже были вполне доступны по цене.
«Нарын» должен был посетить Леонид Брежнев в день визита прибытия в советскую Киргизию. Но он почему-то не приехал.
Архитектор Ишенбай Кадырбеков в 1980-х годах входил в состав Совета министров Киргизской ССР. По его словам, ресторан по соседству с памятником Победе появился не случайно. Все, что находилось в этом городском квартале, стало единым ансамблем.
Ишенбай Кадырбеков
архитектор
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За площадью Победы планировалось построить 12-этажное здание архива, но проект остался лишь в макете.
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За площадью Победы планировалось построить 12-этажное здание архива, но проект остался лишь в макете.
РЕСТОРАН «НАРЫН» 1 ЭТАЖ
ВЕСТИБЮЛЬ
ГАРДЕРОБ
БАР НА 30 МЕСТ
2 ЭТАЖ
КАФЕ НА 120 МЕСТ
РЕСТОРАН НА 700 МЕСТ
КАФЕТЕРИЙ НА 60 МЕСТ
3 ЭТАЖ
БАЛКОН
«Нарын» работал до 1991 года. После развала СССР некогда роскошный развлекательный центр, излюбленное место для проведения торжеств, пришел в упадок.
В начале 1990-х им заинтересовался сын первого президента Кыргызстана Айдар Акаев. Это он решил в пустующем здании устроить дискотеку и казино, заставив прежних владельцев продать «Нарын» за миллион сомов. Но вскоре игорный дом вместе с танцполом приказал долго жить.
«Нарын» оказался вновь заброшенным. Слишком долго он никем не использовался, и за это время его облюбовали местные бомжи.
В итоге «Нарын» обветшал настолько, что его ремонт признали нецелесообразным.
В итоге «Нарын» обветшал настолько, что его ремонт признали нецелесообразным.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Территорию, где стоял «Нарын», оценили в $5,5 миллиона. По словам риэлтора, этот участок площадью 1,3 гектара на самом деле стоит $10 миллионов – из-за хорошего сейсмопояса.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Территорию, где стоял «Нарын», оценили в $5,5 миллиона. По словам риэлтора, этот участок площадью 1,3 гектара на самом деле стоит $10 миллионов – из-за хорошего сейсмопояса.
Сейчас участком, на котором стоял ресторан, владеет китайская компания. Территорию огородили. У «Нарына» отняли статус архитектурного памятника и по решению мэрии снесли. На месте ресторана построят, по данным Бишкекглавархитектуры, 20-этажный пятизвездочный отель «Хуалинь». Его высота, как планируется, достигнет 90 метров.
Но буквально накануне стало известно, что на месте снесенного в Бишкеке «Нарына» разобьют новый красивый сквер и установят стелу.